***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 08:52
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602
10:421.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,88
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.395
10:428,9545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0795
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,9548
En Düşük
8,8520
10:4210,3378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0625
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3463
En Düşük
10,2298
10:42503,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,24
|Açılış
|: 503,90
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
504,36
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler10:39
|MERIT
|19,16
|1.090.281
|% 9,99
|
|PKENT
|3.499,60
|24.113.475
|% 9,36
|
|DOBUR
|31,32
|2.096.505
|% 7,85
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|KUYAS
|2,80
|13.029.749
|% 6,87
|
|SEYKM
|14,58
|1.479.054
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|857.762
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.000.548
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|SASA
|27,76
|295.337.240
|% 3,89
|
|GARAN
|9,38
|259.320.540
|% -0,11
|
|PETKM
|6,16
|259.307.887
|% -1,12
|
|THYAO
|14,16
|222.848.866
|% 0,28
|
|ASELS
|15,60
|154.066.472
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,38
|144.167.426
|% -0,42
|
|PETKM
|6,16
|259.307.887
|% -1,12
|
|GARAN
|9,38
|259.320.540
|% -0,11
|
|SKBNK
|1,00
|20.740.757
|% 0,00
|
|ODAS
|1,45
|24.068.317
|% 0,00
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9489
|8,9549
|% 0,90
|
|Euro
|10,3308
|10,3371
|% 0,60
|
|Sterlin
|12,1009
|12,1616
|% 0,51
|
|Frank
|9,5624
|9,6201
|% 0,55
|
|Riyal
|2,3740
|2,3859
|% 0,67
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|0,49
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,10
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,96
|82,96
|1,01
|