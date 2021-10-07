***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.626,91 % 0,00081949Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.823,06 % 0,00150461Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri82.812,03 % 0,02583414Fon Yönetim Ücreti1.062.761,6 % 0,33154033Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu246,8 % 0,00007699Vergiler ve Diğer Harcamalar356,3 % 0,00011115Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler44.107,61 % 0,01375986TOPLAM GİDERLER1.197.734,31 % 0,37364657DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ320.552.736,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967667BIST