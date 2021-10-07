***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 08:52
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.380,6 % 0,00150892
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.650,05 % 0,00289636
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.954,82 % 0,00432241
Fon Yönetim Ücreti
48.886,2 % 0,05343
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
64,1 % 0,00007006
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.090,08 % 0,00447024
TOPLAM GİDERLER
61.025,85 % 0,06669799
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
91.495.785,28 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967668
BIST
10:501.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,72
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.395
10:508,9635
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0885
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,9668
En Düşük
8,8520
10:5010,3545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0792
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3601
En Düşük
10,2298
10:50504,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,87
|Açılış
|: 504,49
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
504,87
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler10:48
|MERIT
|19,16
|1.115.093
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,30
|2.102.734
|% 7,78
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|PKENT
|3.410,00
|24.266.826
|% 6,56
|
|ACSEL
|17,00
|8.142.362
|% 6,38
|
|SEYKM
|14,58
|1.540.975
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|881.370
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.053.715
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|SASA
|27,60
|316.329.705
|% 3,29
|
|GARAN
|9,39
|262.828.800
|% 0,00
|
|PETKM
|6,16
|262.016.704
|% -1,12
|
|THYAO
|14,19
|233.466.416
|% 0,50
|
|ASELS
|15,59
|157.977.285
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,39
|144.317.405
|% 0,00
|
|PETKM
|6,16
|262.016.704
|% -1,12
|
|GARAN
|9,39
|262.828.800
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,00
|21.420.864
|% 0,00
|
|ODAS
|1,46
|24.418.375
|% 0,69
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9387
|8,9410
|% 0,74
|
|Euro
|10,3321
|10,3367
|% 0,60
|
|Sterlin
|12,1012
|12,1619
|% 0,51
|
|Frank
|9,5641
|9,6217
|% 0,56
|
|Riyal
|2,3741
|2,3860
|% 0,68
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|1,07
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,04
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,52
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,96
|82,96
|1,01
|