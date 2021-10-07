***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.569,1 % 0,00187021Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.717,3 % 0,00343402Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.620,02 % 0,02083434Fon Yönetim Ücreti47.550,5 % 0,03461505Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu4.144,59 % 0,00301711Vergiler ve Diğer Harcamalar356,3 % 0,00025937Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.459,68 % 0,00834223TOPLAM GİDERLER99.417,49 % 0,07237236DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ137.369.425,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967669BIST