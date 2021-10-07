***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 08:52
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.569,1 % 0,00187021
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.717,3 % 0,00343402
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
28.620,02 % 0,02083434
Fon Yönetim Ücreti
47.550,5 % 0,03461505
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
4.144,59 % 0,00301711
Vergiler ve Diğer Harcamalar
356,3 % 0,00025937
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.459,68 % 0,00834223
TOPLAM GİDERLER
99.417,49 % 0,07237236
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
137.369.425,96 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967669
BIST
10:431.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,60
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.395
10:438,9508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0758
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,9548
En Düşük
8,8520
10:4310,3383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0630
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3475
En Düşük
10,2298
10:43504,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,60
|Açılış
|: 504,27
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
504,36
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler10:42
|MERIT
|19,16
|1.103.099
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,30
|2.102.485
|% 7,78
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|PKENT
|3.410,00
|24.266.826
|% 6,56
|
|ROYAL
|3,50
|348.243
|% 6,06
|
|SEYKM
|14,58
|1.534.691
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|875.242
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.011.799
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|SASA
|27,68
|309.165.358
|% 3,59
|
|GARAN
|9,39
|261.704.750
|% 0,00
|
|PETKM
|6,15
|260.918.034
|% -1,28
|
|THYAO
|14,19
|232.636.129
|% 0,50
|
|ASELS
|15,61
|156.408.604
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,38
|144.298.660
|% -0,42
|
|PETKM
|6,15
|260.918.034
|% -1,28
|
|GARAN
|9,39
|261.704.750
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,00
|21.377.614
|% 0,00
|
|ODAS
|1,46
|24.289.846
|% 0,69
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9459
|8,9489
|% 0,83
|
|Euro
|10,3294
|10,3370
|% 0,60
|
|Sterlin
|12,1003
|12,1610
|% 0,50
|
|Frank
|9,5634
|9,6210
|% 0,56
|
|Riyal
|2,3740
|2,3859
|% 0,67
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|0,59
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,24
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,53
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,01
|
|B. Petrol
|82,97
|82,97
|1,02
|