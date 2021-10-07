***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.524,43 % 0,0065544Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.451,23 % 0,03612855Fon Yönetim Ücreti1.099.954,88 % 1,30503008Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu176,86 % 0,00020983Gecelik Ters Repo Komisyonu709,49 % 0,00084177Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.142,74 % 0,00135579Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.041,19 % 0,00123531Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.435,83 % 0,0159408TOPLAM GİDERLER1.152.436,65 % 1,36729653DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ84.285.787,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967671BIST