***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 08:52
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.950,37 % 0,0057597
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
405,82 % 0,00059169
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,00921567
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.505,22 % 0,04301903
Fon Yönetim Ücreti
224.710,47 % 0,32763109
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
100,41 % 0,0001464
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.269,52 % 0,00914105
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
11.655,81 % 0,01699434
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.344,68 % 0,02528879
TOPLAM GİDERLER
300.263 % 0,43778776
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
68.586.430,96 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967672
BIST
10:501.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,72
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.395
10:508,9635
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0885
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,9668
En Düşük
8,8520
10:5010,3545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0792
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3601
En Düşük
10,2298
10:50504,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,82
|Açılış
|: 504,49
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
504,87
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler10:50
|MERIT
|19,16
|1.115.093
|% 9,99
|
|PKENT
|3.499,60
|24.326.087
|% 9,36
|
|DOBUR
|31,30
|2.102.734
|% 7,78
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|ACSEL
|16,98
|8.566.026
|% 6,26
|
|SEYKM
|14,58
|1.552.245
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|882.363
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.060.116
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|SASA
|27,66
|322.625.447
|% 3,52
|
|GARAN
|9,38
|267.804.642
|% -0,11
|
|PETKM
|6,16
|262.388.692
|% -1,12
|
|THYAO
|14,20
|236.570.569
|% 0,57
|
|ASELS
|15,61
|159.850.342
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,39
|144.347.708
|% 0,00
|
|PETKM
|6,16
|262.388.692
|% -1,12
|
|GARAN
|9,38
|267.804.642
|% -0,11
|
|SKBNK
|1,00
|21.426.025
|% 0,00
|
|SISE
|8,05
|141.604.540
|% 0,37
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9603
|8,9635
|% 1,00
|
|Euro
|10,3475
|10,3545
|% 0,77
|
|Sterlin
|12,0991
|12,1598
|% 0,49
|
|Frank
|9,5634
|9,6210
|% 0,56
|
|Riyal
|2,3737
|2,3856
|% 0,66
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|0,75
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,24
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,53
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,00
|
|B. Petrol
|82,95
|82,95
|1,00
|