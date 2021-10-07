***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.950,37 % 0,0057597Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,82 % 0,00059169Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00921567Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.505,22 % 0,04301903Fon Yönetim Ücreti224.710,47 % 0,32763109Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu100,41 % 0,0001464Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.269,52 % 0,00914105Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar11.655,81 % 0,01699434Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.344,68 % 0,02528879TOPLAM GİDERLER300.263 % 0,43778776DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ68.586.430,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967672BIST