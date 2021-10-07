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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2021 08:52



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.318,2 % 0,00448721
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.091,2 % 0,00823715
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
191.632,88 % 0,25914579
Fon Yönetim Ücreti
1.381.536,18 % 1,86825602
Hisse Senedi Komisyonu
4.929,7 % 0,00666645
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.039,38 % 0,0176332
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
39.793,86 % 0,05381337
Vergiler ve Diğer Harcamalar
12.152,65 % 0,01643407
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
48.951,41 % 0,06619716
TOPLAM GİDERLER
1.701.445,46 % 2,30087041
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
73.947.904,68 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967673


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MERIT 19,16 1.090.281 % 9,99  
PKENT 3.499,60 24.113.475 % 9,36  
DOBUR 31,30 2.097.726 % 7,78  
ETILR 5,64 416.869 % 7,43  
KUYAS 2,78 13.693.070 % 6,11  
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Dolar 8,9477 8,9501 % 0,85  
Euro 10,3314 10,3370 % 0,60  
Sterlin 12,0989 12,1596 % 0,49  
Frank 9,5607 9,6183 % 0,53  
Riyal 2,3734 2,3853 % 0,65  
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10:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.756 1.757 0,75  
Altın Gr. 504 504 3,24  
Cumhuriyet 3.309 3.345 -36,00  
Tam 3.318 3.402 4,62  
Yarım 1.604 1.646 2,24  
Çeyrek 804 823 1,11  
Gümüş.Ons 22,50 22,53 -0,09  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,00  
B. Petrol 82,95 82,95 1,00  
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