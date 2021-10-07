***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYap Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.318,2 % 0,00448721Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.091,2 % 0,00823715Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri191.632,88 % 0,25914579Fon Yönetim Ücreti1.381.536,18 % 1,86825602Hisse Senedi Komisyonu4.929,7 % 0,00666645Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13.039,38 % 0,0176332Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu39.793,86 % 0,05381337Vergiler ve Diğer Harcamalar12.152,65 % 0,01643407Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler48.951,41 % 0,06619716TOPLAM GİDERLER1.701.445,46 % 2,30087041DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ73.947.904,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967673BIST