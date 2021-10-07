***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 08:52
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.318,2 % 0,00448721
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.091,2 % 0,00823715
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
191.632,88 % 0,25914579
Fon Yönetim Ücreti
1.381.536,18 % 1,86825602
Hisse Senedi Komisyonu
4.929,7 % 0,00666645
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.039,38 % 0,0176332
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
39.793,86 % 0,05381337
Vergiler ve Diğer Harcamalar
12.152,65 % 0,01643407
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
48.951,41 % 0,06619716
TOPLAM GİDERLER
1.701.445,46 % 2,30087041
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
73.947.904,68 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967673
BIST
10:451.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,73
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.395
10:458,9501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0751
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,9548
En Düşük
8,8520
10:4510,3370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0617
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3511
En Düşük
10,2298
10:45504,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,64
|Açılış
|: 504,31
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
504,36
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler10:45
|MERIT
|19,16
|1.090.281
|% 9,99
|
|PKENT
|3.499,60
|24.113.475
|% 9,36
|
|DOBUR
|31,30
|2.097.726
|% 7,78
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|KUYAS
|2,78
|13.693.070
|% 6,11
|
|SEYKM
|14,58
|1.510.590
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|858.409
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.002.911
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|SASA
|27,68
|303.993.028
|% 3,59
|
|GARAN
|9,38
|261.447.293
|% -0,11
|
|PETKM
|6,16
|259.526.530
|% -1,12
|
|THYAO
|14,18
|230.286.939
|% 0,42
|
|ASELS
|15,60
|154.509.060
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,38
|144.264.335
|% -0,42
|
|PETKM
|6,16
|259.526.530
|% -1,12
|
|GARAN
|9,38
|261.447.293
|% -0,11
|
|SKBNK
|1,00
|20.754.554
|% 0,00
|
|ODAS
|1,46
|24.235.632
|% 0,69
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9477
|8,9501
|% 0,85
|
|Euro
|10,3314
|10,3370
|% 0,60
|
|Sterlin
|12,0989
|12,1596
|% 0,49
|
|Frank
|9,5607
|9,6183
|% 0,53
|
|Riyal
|2,3734
|2,3853
|% 0,65
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|0,75
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,24
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,53
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,00
|
|B. Petrol
|82,95
|82,95
|1,00
|