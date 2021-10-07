***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.951 % 0,00121664Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,82 % 0,00012496Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00194635Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.700,06 % 0,01930735Fon Yönetim Ücreti266.854,63 % 0,08217305Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu156,2 % 0,0000481Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.186,35 % 0,00036532Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler51.726,88 % 0,01592836TOPLAM GİDERLER393.301,64 % 0,12111012DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ324.747.123,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967675BIST