***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 08:52
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.897,18 % 0,01355289
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.252,26 % 0,02174296
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.863,22 % 0,10385281
Fon Yönetim Ücreti
592.087,19 % 2,05905177
Hisse Senedi Komisyonu
57.690,87 % 0,20062668
Tahvil Bono Komisyonu
157,12 % 0,0005464
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.242,29 % 0,01475305
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.353,14 % 0,00818332
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.475,28 % 0,05033946
TOPLAM GİDERLER
711.018,55 % 2,47264935
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
28.755.332,81 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967676
BIST
10:451.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,82
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.395
10:458,9501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0751
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,9548
En Düşük
8,8520
10:4510,3370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0617
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3511
En Düşük
10,2298
10:45504,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,64
|Açılış
|: 504,31
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
504,36
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler10:45
|MERIT
|19,16
|1.103.099
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,30
|2.102.485
|% 7,78
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|PKENT
|3.410,00
|24.266.826
|% 6,56
|
|ROYAL
|3,50
|348.243
|% 6,06
|
|SEYKM
|14,58
|1.534.691
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|875.242
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.011.799
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|SASA
|27,68
|309.165.358
|% 3,59
|
|GARAN
|9,39
|261.704.750
|% 0,00
|
|PETKM
|6,15
|260.918.034
|% -1,28
|
|THYAO
|14,19
|232.636.129
|% 0,50
|
|ASELS
|15,61
|156.408.604
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,38
|144.298.660
|% -0,42
|
|PETKM
|6,15
|260.918.034
|% -1,28
|
|GARAN
|9,39
|261.704.750
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,00
|21.377.614
|% 0,00
|
|ODAS
|1,46
|24.289.846
|% 0,69
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9477
|8,9501
|% 0,85
|
|Euro
|10,3314
|10,3370
|% 0,60
|
|Sterlin
|12,1003
|12,1610
|% 0,50
|
|Frank
|9,5634
|9,6210
|% 0,56
|
|Riyal
|2,3740
|2,3859
|% 0,67
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|0,59
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,24
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,53
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,01
|
|B. Petrol
|82,97
|82,97
|1,02
|
Seans Raporu
10:45
daha fazla
-
10:59PRKAB
Yüzde 5.11 oranında artışla 20.58 lira fiyatla işlem gören hissede 921, 736 adet işlem
-
10:58DOBUR
Yüzde 7.78 oranında artışla 31.30 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 147 adet işlem
-
10:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, PETKM, EREGL
-
10:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 42 artarak (% 0.20 ) 1, 228
-
10:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, IDEAS, KERVN, NUGYO, SEYKM