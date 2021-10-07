***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.897,18 % 0,01355289Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.252,26 % 0,02174296Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.863,22 % 0,10385281Fon Yönetim Ücreti592.087,19 % 2,05905177Hisse Senedi Komisyonu57.690,87 % 0,20062668Tahvil Bono Komisyonu157,12 % 0,0005464Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.242,29 % 0,01475305Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.353,14 % 0,00818332Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.475,28 % 0,05033946TOPLAM GİDERLER711.018,55 % 2,47264935DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.755.332,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967676BIST