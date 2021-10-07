***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.811,16 % 0,00280043Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,82 % 0,00014549Bağımsız Denetim Ücreti8.014,77 % 0,00287343Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri68.883,22 % 0,02469578Fon Yönetim Ücreti212.411,49 % 0,07615304Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu106,78 % 0,00003828Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.164,15 % 0,00041737Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler50.297,1 % 0,01803234TOPLAM GİDERLER349.094,49 % 0,12515616DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ278.927.125,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967674