***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.271,51 % 0,01564603Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.429,19 % 0,03095422Fon Yönetim Ücreti367.076,41 % 1,08949621Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu118,38 % 0,00035136Gecelik Ters Repo Komisyonu214,14 % 0,00063558Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu597,96 % 0,00177477Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar789,82 % 0,00234421Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.681,67 % 0,0168634TOPLAM GİDERLER390.179,08 % 1,15806578DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ33.692.307,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967677BIST