***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.162 % 0,00496759Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.808 % 0,00912454Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.872,1 % 0,04535891Fon Yönetim Ücreti152.453,85 % 0,23950946Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9,99 % 0,00001569Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar588,03 % 0,00092381Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.067,77 % 0,01895882TOPLAM GİDERLER202.961,74 % 0,31885884DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ63.652.537,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967678BIST