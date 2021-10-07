***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.271,51 % 0,01577627Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.315,69 % 0,03087219Fon Yönetim Ücreti369.650,22 % 1,10626749Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu76,79 % 0,00022981Gecelik Ters Repo Komisyonu240,93 % 0,00072104Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu600,51 % 0,00179717Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar789,79 % 0,00236364Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.029,08 % 0,01804348TOPLAM GİDERLER392.974,52 % 1,17607109DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ33.414.180,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967679BIST