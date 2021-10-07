***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.913,92 % 0,00117112Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.348,99 % 0,00214978Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri87.058,17 % 0,03498908Fon Yönetim Ücreti1.091.752,57 % 0,43878034Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu47,41 % 0,00001905Vergiler ve Diğer Harcamalar520,3 % 0,00020911Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.136,9 % 0,01412168TOPLAM GİDERLER1.222.778,26 % 0,49144016DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ248.815.288,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967680BIST