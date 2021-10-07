***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.260,28 % 0,00185042Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00004241Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00222344Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri231.725,09 % 0,08151425Fon Yönetim Ücreti2.639.820,98 % 0,92861336Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu895,72 % 0,00031509Gecelik Ters Repo Komisyonu569 % 0,00020016Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu22.641,23 % 0,00796454Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu289.148,74 % 0,10171424Vergiler ve Diğer Harcamalar9.968,9 % 0,00350677Türev Araçlar Komisyonu606.214,38 % 0,21324884Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler63.091,24 % 0,02219369TOPLAM GİDERLER3.875.776,83 % 1,3633872DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ284.275.576,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967681BIST