***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.980,32 % 0,00668285Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri409,25 % 0,00045733Bağımsız Denetim Ücreti7.681,08 % 0,0085834Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.759,68 % 0,05001774Fon Yönetim Ücreti1.314.904,7 % 1,46937066Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu148,74 % 0,00016621Gecelik Ters Repo Komisyonu33,46 % 0,00003739Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu886,74 % 0,00099091Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.340,06 % 0,00149748Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.924,25 % 0,01779492TOPLAM GİDERLER1.392.068,28 % 1,55559888DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ89.487.611,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967682BIST