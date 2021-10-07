***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 08:52
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.980,32 % 0,00668285
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
409,25 % 0,00045733
Bağımsız Denetim Ücreti
7.681,08 % 0,0085834
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
44.759,68 % 0,05001774
Fon Yönetim Ücreti
1.314.904,7 % 1,46937066
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
148,74 % 0,00016621
Gecelik Ters Repo Komisyonu
33,46 % 0,00003739
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
886,74 % 0,00099091
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.340,06 % 0,00149748
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.924,25 % 0,01779492
TOPLAM GİDERLER
1.392.068,28 % 1,55559888
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
89.487.611,1 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967682
BIST
12:041.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
12:048,9227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0477
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
12:0410,3141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0388
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
12:04504,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,78
|Açılış
|: 504,44
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler12:02
|PKENT
|3.520,00
|25.563.777
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.211.487
|% 9,99
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|DOBUR
|31,08
|2.604.938
|% 7,02
|
|AVGYO
|2,01
|22.611.277
|% 6,35
|
|SEYKM
|14,58
|2.027.655
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.639.692
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.850.061
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,19
|503.536.662
|% -0,64
|
|SASA
|27,28
|484.471.167
|% 2,10
|
|THYAO
|14,26
|437.946.283
|% 0,99
|
|GARAN
|9,38
|402.627.690
|% -0,11
|
|EREGL
|16,89
|243.845.344
|% -0,41
|
|EKGYO
|1,78
|205.161.228
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|233.749.183
|% 0,00
|
|PETKM
|6,19
|503.536.662
|% -0,64
|
|ODAS
|1,46
|96.686.824
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,60
|143.816.941
|% 0,78
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9176
|8,9246
|% 0,56
|
|Euro
|10,3106
|10,3190
|% 0,43
|
|Sterlin
|12,0888
|12,1494
|% 0,41
|
|Frank
|9,5461
|9,6036
|% 0,37
|
|Riyal
|2,3706
|2,3825
|% 0,53
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,08
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,80
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,50
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|83,17
|83,17
|1,22
|