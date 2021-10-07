***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 08:52
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.918,32 % 0,00443519
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
409,25 % 0,00030669
Bağımsız Denetim Ücreti
7.681,08 % 0,00575621
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
65.641,67 % 0,04919192
Fon Yönetim Ücreti
1.867.974,37 % 1,39986139
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
312,18 % 0,00023395
Gecelik Ters Repo Komisyonu
414,95 % 0,00031096
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.043,8 % 0,00078222
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.415,79 % 0,00106099
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.883,31 % 0,01714877
TOPLAM GİDERLER
1.973.694,72 % 1,4790883
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
133.439.952,26 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967683
BIST
10:581.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,73
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.395
10:588,9730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0980
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,9730
En Düşük
8,8520
10:5810,3613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0860
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3702
En Düşük
10,2298
10:58505,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,71
|Açılış
|: 505,38
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
505,67
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler10:56
|MERIT
|19,16
|1.116.721
|% 9,99
|
|PKENT
|3.518,90
|24.597.053
|% 9,97
|
|DOBUR
|31,78
|2.283.757
|% 9,44
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|ROYAL
|3,50
|348.243
|% 6,06
|
|SEYKM
|14,58
|1.706.122
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|915.726
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.283.432
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|SASA
|27,68
|336.780.801
|% 3,59
|
|PETKM
|6,18
|313.567.826
|% -0,80
|
|GARAN
|9,38
|275.224.632
|% -0,11
|
|THYAO
|14,18
|247.035.207
|% 0,42
|
|ASELS
|15,58
|169.100.562
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,38
|158.899.888
|% -0,42
|
|PETKM
|6,18
|313.567.826
|% -0,80
|
|GARAN
|9,38
|275.224.632
|% -0,11
|
|SKBNK
|1,00
|21.572.875
|% 0,00
|
|SISE
|8,06
|156.006.621
|% 0,50
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9616
|8,9651
|% 1,02
|
|Euro
|10,3465
|10,3531
|% 0,76
|
|Sterlin
|12,1160
|12,1768
|% 0,63
|
|Frank
|9,5804
|9,6381
|% 0,73
|
|Riyal
|2,3781
|2,3900
|% 0,84
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,24
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,81
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|1,13
|