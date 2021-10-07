***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.918,32 % 0,00443519Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri409,25 % 0,00030669Bağımsız Denetim Ücreti7.681,08 % 0,00575621Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri65.641,67 % 0,04919192Fon Yönetim Ücreti1.867.974,37 % 1,39986139Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu312,18 % 0,00023395Gecelik Ters Repo Komisyonu414,95 % 0,00031096Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.043,8 % 0,00078222Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.415,79 % 0,00106099Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.883,31 % 0,01714877TOPLAM GİDERLER1.973.694,72 % 1,4790883DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ133.439.952,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967683BIST