***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 08:52
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.950,45 % 0,00915632
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,01465006
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
112.112,61 % 0,25985356
Fon Yönetim Ücreti
806.824,73 % 1,8700508
Hisse Senedi Komisyonu
106,65 % 0,00024719
Tahvil Bono Komisyonu
318,71 % 0,0007387
Gecelik Ters Repo Komisyonu
35.544,7 % 0,08238517
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.151,06 % 0,01193908
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
18.556,43 % 0,04300992
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.419,93 % 0,01256226
Türev Araçlar Komisyonu
33.245,18 % 0,07705537
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.929,5 % 0,07168811
TOPLAM GİDERLER
1.058.480,65 % 2,45333653
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
43.144.535,53 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967684
BIST
11:081.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,19
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.395
11:088,9659
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0909
|Açılış
|: 8,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:0810,3527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0774
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:08506,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,74
|Açılış
|: 506,41
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,54
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:08
|MERIT
|19,16
|1.116.721
|% 9,99
|
|PKENT
|3.510,00
|24.793.366
|% 9,69
|
|DOBUR
|31,72
|2.386.451
|% 9,23
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|PENGD
|3,37
|13.261.728
|% 6,65
|
|SEYKM
|14,58
|1.876.475
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.178.700
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.410.619
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,16
|358.611.066
|% -1,12
|
|SASA
|27,74
|350.429.098
|% 3,82
|
|GARAN
|9,37
|289.160.724
|% -0,21
|
|THYAO
|14,20
|278.654.033
|% 0,57
|
|EREGL
|16,88
|196.632.849
|% -0,47
|
|YKBNK
|2,38
|193.981.715
|% -0,42
|
|PETKM
|6,16
|358.611.066
|% -1,12
|
|GARAN
|9,37
|289.160.724
|% -0,21
|
|ODAS
|1,47
|33.327.468
|% 1,38
|
|SKBNK
|1,00
|21.672.308
|% 0,00
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9613
|8,9659
|% 1,02
|
|Euro
|10,3452
|10,3527
|% 0,75
|
|Sterlin
|12,1400
|12,2009
|% 0,83
|
|Frank
|9,5957
|9,6535
|% 0,89
|
|Riyal
|2,3825
|2,3944
|% 1,03
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,24
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,81
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|1,13
|
Seans Raporu
11:08
daha fazla
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11:21UZERB
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 28.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 312 adet işlem
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11:20KNFRT
Yüzde 4.66 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 230, 390 adet işlem
-
11:19VAKKO
Yüzde 4.51 oranında artışla 10.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 908, 247 adet işlem
-
11:17XU100
Endeks 1, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 3, 609.00 milyon TL de
-
11:16KNFRT
Yüzde 4.66 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 133, 893 adet işlem