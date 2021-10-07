***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.950,45 % 0,00915632Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,01465006Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri112.112,61 % 0,25985356Fon Yönetim Ücreti806.824,73 % 1,8700508Hisse Senedi Komisyonu106,65 % 0,00024719Tahvil Bono Komisyonu318,71 % 0,0007387Gecelik Ters Repo Komisyonu35.544,7 % 0,08238517Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.151,06 % 0,01193908Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu18.556,43 % 0,04300992Vergiler ve Diğer Harcamalar5.419,93 % 0,01256226Türev Araçlar Komisyonu33.245,18 % 0,07705537Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.929,5 % 0,07168811TOPLAM GİDERLER1.058.480,65 % 2,45333653DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ43.144.535,53 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967684BIST