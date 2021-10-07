***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 08:52
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.951,63 % 0,00519799
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
405,82 % 0,00053382
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,00831428
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
62.788,15 % 0,08259181
Fon Yönetim Ücreti
447.441,64 % 0,5885667
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
676,64 % 0,00089006
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.342,23 % 0,00439638
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.086,6 % 0,026422
TOPLAM GİDERLER
545.013,41 % 0,71691303
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
76.022.249,26 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967685
BIST
10:581.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,57
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.395
10:588,9566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0816
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,9729
En Düşük
8,8520
10:5810,3420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0667
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3702
En Düşük
10,2298
10:58505,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,79
|Açılış
|: 505,34
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
505,67
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler10:58
|MERIT
|19,16
|1.116.721
|% 9,99
|
|PKENT
|3.518,90
|24.737.809
|% 9,97
|
|DOBUR
|31,78
|2.302.348
|% 9,44
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|ASUZU
|18,16
|12.788.656
|% 7,20
|
|SEYKM
|14,58
|1.769.079
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|940.500
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.326.270
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,17
|357.348.916
|% -0,96
|
|SASA
|27,76
|343.897.086
|% 3,89
|
|GARAN
|9,38
|278.900.120
|% -0,11
|
|THYAO
|14,21
|267.833.942
|% 0,64
|
|EREGL
|16,89
|185.073.040
|% -0,41
|
|YKBNK
|2,38
|162.469.867
|% -0,42
|
|PETKM
|6,17
|357.348.916
|% -0,96
|
|GARAN
|9,38
|278.900.120
|% -0,11
|
|ODAS
|1,46
|32.397.325
|% 0,69
|
|SKBNK
|1,00
|21.582.815
|% 0,00
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9533
|8,9566
|% 0,92
|
|Euro
|10,3375
|10,3420
|% 0,65
|
|Sterlin
|12,1277
|12,1886
|% 0,73
|
|Frank
|9,5863
|9,6440
|% 0,80
|
|Riyal
|2,3792
|2,3911
|% 0,89
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|0,75
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,24
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,53
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,00
|
|B. Petrol
|82,95
|82,95
|1,00
|