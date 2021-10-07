***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.951,63 % 0,00519799Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,82 % 0,00053382Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00831428Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.788,15 % 0,08259181Fon Yönetim Ücreti447.441,64 % 0,5885667Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu676,64 % 0,00089006Vergiler ve Diğer Harcamalar3.342,23 % 0,00439638Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.086,6 % 0,026422TOPLAM GİDERLER545.013,41 % 0,71691303DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ76.022.249,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967685BIST