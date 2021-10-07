***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.272,1 % 0,00483338Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00011054Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00579473Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.627,59 % 0,03908036Fon Yönetim Ücreti407.958,17 % 0,37401013Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.221,81 % 0,00112014Gecelik Ters Repo Komisyonu1.827,48 % 0,00167541Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.274,18 % 0,00483529Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar9.981,03 % 0,00915046Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.064,26 % 0,01839462TOPLAM GİDERLER500.667,89 % 0,45900505DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ109.076.771,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967686BIST