***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.261,47 % 0,0165182Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00037853Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,01984362Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.486,78 % 0,10199112Fon Yönetim Ücreti119.131,78 % 0,3740101Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu25,24 % 0,00007924Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.201,47 % 0,00377197Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.451,41 % 0,03281184TOPLAM GİDERLER174.999,42 % 0,54940463DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.852.556,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967687BIST