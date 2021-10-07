***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.262,26 % 0,02651601Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00060754Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,03184938Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.340,26 % 0,31412641Fon Yönetim Ücreti207.503,8 % 1,04559116Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu44,52 % 0,00022433Gecelik Ters Repo Komisyonu622,54 % 0,00313692Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu8.546,23 % 0,04306361Vergiler ve Diğer Harcamalar1.782,67 % 0,0089827Türev Araçlar Komisyonu17.169,47 % 0,08651526Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.846,72 % 0,06977225TOPLAM GİDERLER323.559,74 % 1,63038558DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.845.596,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967688BIST