***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.473,43 % 0,00993624Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri195,16 % 0,00035429Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,01147434Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri57.769,96 % 0,10487318Fon Yönetim Ücreti61.807,68 % 0,11220309Hisse Senedi Komisyonu256,09 % 0,0004649Tahvil Bono Komisyonu1.045,61 % 0,00189816Gecelik Ters Repo Komisyonu153,95 % 0,00027947Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu155,9 % 0,00028301Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5.065,88 % 0,00919639Vergiler ve Diğer Harcamalar4.973,3 % 0,00902832Türev Araçlar Komisyonu4.676,07 % 0,00848874Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.982,35 % 0,02538298TOPLAM GİDERLER161.876,08 % 0,29386311DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ55.085.540,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967689BIST