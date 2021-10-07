***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.260,28 % 0,00061501Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri162,76 % 0,00001903Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00073899Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri173.951,67 % 0,02033774Fon Yönetim Ücreti702.837,92 % 0,08217304Hisse Senedi Komisyonu22.082,04 % 0,00258175Tahvil Bono Komisyonu4.908,18 % 0,00057385Gecelik Ters Repo Komisyonu8.588,39 % 0,00100412Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu48.913,16 % 0,00571873Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu96.607,56 % 0,01129498Vergiler ve Diğer Harcamalar65.846,24 % 0,00769848Türev Araçlar Komisyonu291.471,19 % 0,03407766Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler159.557,13 % 0,01865479TOPLAM GİDERLER1.586.507,22 % 0,18548818DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ855.314.470,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967690BIST