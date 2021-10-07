***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.002,76 % 0,00610348Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.514,75 % 0,01120941Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri136.007,99 % 0,27645305Fon Yönetim Ücreti668.810,5 % 1,35944001Hisse Senedi Komisyonu12.084,18 % 0,02456259Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.484,22 % 0,00504948Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu80.895,2 % 0,16442949Vergiler ve Diğer Harcamalar12.450,73 % 0,02530765Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler49.536,61 % 0,10068928TOPLAM GİDERLER970.786,94 % 1,97324445DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ49.197.500,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967691BIST