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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2021 08:52



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.939,68 % 0,00389888
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
31.886,35 % 0,02516786
Fon Yönetim Ücreti
1.152.448,32 % 0,9096262
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
89,36 % 0,00007053
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.064,27 % 0,00084003
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
765,88 % 0,00060451
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
703,07 % 0,00055493
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.308,62 % 0,01050448
TOPLAM GİDERLER
1.205.205,55 % 0,95126742
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
126.694.715,03 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967692


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PKENT 3.520,00 25.563.777 % 10,00  
MERIT 19,16 1.211.487 % 9,99  
DOBUR 31,62 2.616.479 % 8,88  
ETILR 5,64 416.869 % 7,43  
ROYAL 3,50 348.243 % 6,06  
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12:03 Alış Satış %  
Dolar 8,9195 8,9227 % 0,54  
Euro 10,3110 10,3141 % 0,38  
Sterlin 12,0955 12,1562 % 0,46  
Frank 9,5502 9,6077 % 0,42  
Riyal 2,3715 2,3834 % 0,57  
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12:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.756 1.756 -0,21  
Altın Gr. 505 505 4,19  
Cumhuriyet 3.309 3.345 -36,00  
Tam 3.318 3.402 4,62  
Yarım 1.604 1.646 2,24  
Çeyrek 804 823 1,11  
Gümüş.Ons 22,47 22,49 -0,13  
Gümüş Gr. 6,46 6,48 0,03  
B. Petrol 83,14 83,14 1,19  
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