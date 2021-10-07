***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.939,68 % 0,00389888Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.886,35 % 0,02516786Fon Yönetim Ücreti1.152.448,32 % 0,9096262Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu89,36 % 0,00007053Gecelik Ters Repo Komisyonu1.064,27 % 0,00084003Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu765,88 % 0,00060451Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar703,07 % 0,00055493Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.308,62 % 0,01050448TOPLAM GİDERLER1.205.205,55 % 0,95126742DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ126.694.715,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967692BIST