***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 08:52
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.939,68 % 0,00434164
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
28.655,57 % 0,02518629
Fon Yönetim Ücreti
1.031.536,74 % 0,90665035
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
104,29 % 0,00009166
Gecelik Ters Repo Komisyonu
903,58 % 0,00079419
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
816,08 % 0,00071728
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
742,9 % 0,00065296
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.099,59 % 0,01063471
TOPLAM GİDERLER
1.079.798,43 % 0,94906908
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
113.774.482,48 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967693
BIST
10:571.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,36
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.395
10:578,9647
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0897
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,9729
En Düşük
8,8520
10:5710,3531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0778
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3702
En Düşük
10,2298
10:57505,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,67
|Açılış
|: 505,34
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
505,67
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler10:57
|MERIT
|19,16
|1.116.721
|% 9,99
|
|PKENT
|3.518,90
|24.642.799
|% 9,97
|
|DOBUR
|31,78
|2.288.778
|% 9,44
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|ASUZU
|18,02
|10.824.848
|% 6,38
|
|SEYKM
|14,58
|1.713.850
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|918.920
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.314.871
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|SASA
|27,68
|338.920.683
|% 3,59
|
|PETKM
|6,17
|334.580.786
|% -0,96
|
|GARAN
|9,38
|276.715.548
|% -0,11
|
|THYAO
|14,21
|256.361.641
|% 0,64
|
|EREGL
|16,97
|177.743.934
|% 0,06
|
|YKBNK
|2,39
|158.973.548
|% 0,00
|
|PETKM
|6,17
|334.580.786
|% -0,96
|
|GARAN
|9,38
|276.715.548
|% -0,11
|
|SKBNK
|1,00
|21.577.389
|% 0,00
|
|SISE
|8,06
|156.698.035
|% 0,50
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9590
|8,9647
|% 1,01
|
|Euro
|10,3456
|10,3531
|% 0,76
|
|Sterlin
|12,1259
|12,1868
|% 0,72
|
|Frank
|9,5856
|9,6433
|% 0,79
|
|Riyal
|2,3800
|2,3919
|% 0,92
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|0,59
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,24
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,53
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,01
|
|B. Petrol
|82,97
|82,97
|1,02
|