***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.939,68 % 0,00434164Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.655,57 % 0,02518629Fon Yönetim Ücreti1.031.536,74 % 0,90665035Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu104,29 % 0,00009166Gecelik Ters Repo Komisyonu903,58 % 0,00079419Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu816,08 % 0,00071728Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar742,9 % 0,00065296Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.099,59 % 0,01063471TOPLAM GİDERLER1.079.798,43 % 0,94906908DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ113.774.482,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967693BIST