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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2021 08:52



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.112,15 % 0,03964255
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.134,98 % 0,0761013
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.610,06 % 0,2356154
Fon Yönetim Ücreti
6.464,74 % 0,23043547
Hisse Senedi Komisyonu
350,14 % 0,01248073
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
236,83 % 0,0084418
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
9.167,7 % 0,3267824
Vergiler ve Diğer Harcamalar
854,19 % 0,03044758
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.829,18 % 0,06520107
TOPLAM GİDERLER
28.759,97 % 1,0251483
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.805.444,84 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967694


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 19,16 1.116.721 % 9,99  
PKENT 3.518,90 24.737.809 % 9,97  
DOBUR 31,78 2.302.348 % 9,44  
ETILR 5,64 416.869 % 7,43  
ASUZU 18,07 11.845.025 % 6,67  
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Dolar 8,9695 8,9730 % 1,10  
Euro 10,3572 10,3613 % 0,84  
Sterlin 12,1294 12,1903 % 0,75  
Frank 9,5881 9,6459 % 0,82  
Riyal 2,3800 2,3919 % 0,92  
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10:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.756 1.756 -0,16  
Altın Gr. 505 505 4,71  
Cumhuriyet 3.309 3.345 -36,00  
Tam 3.318 3.402 4,62  
Yarım 1.604 1.646 2,24  
Çeyrek 804 823 1,11  
Gümüş.Ons 22,48 22,51 -0,11  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,03  
B. Petrol 83,08 83,08 1,13  
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