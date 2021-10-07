***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.112,15 % 0,03964255Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.134,98 % 0,0761013Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.610,06 % 0,2356154Fon Yönetim Ücreti6.464,74 % 0,23043547Hisse Senedi Komisyonu350,14 % 0,01248073Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu236,83 % 0,0084418Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu9.167,7 % 0,3267824Vergiler ve Diğer Harcamalar854,19 % 0,03044758Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.829,18 % 0,06520107TOPLAM GİDERLER28.759,97 % 1,0251483DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.805.444,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967694BIST