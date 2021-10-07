***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.900,62 % 0,04060361Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri409,25 % 0,00240805Bağımsız Denetim Ücreti6.420,6 % 0,03777915Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.147,6 % 0,04205685Fon Yönetim Ücreti232.385,49 % 1,36736844Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu55,96 % 0,00032927Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu670,13 % 0,00394308Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.404,85 % 0,00826621Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.456,18 % 0,03210445TOPLAM GİDERLER260.850,68 % 1,53485912DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.995.089,43 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967695BIST