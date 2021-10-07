***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti795,15 % 0,00159551Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri613,23 % 0,00123048Fon Yönetim Ücreti25.139,23 % 0,05044319Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu66,92 % 0,00013428Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu87,08 % 0,00017473Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar22,58 % 0,00004531Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler470,32 % 0,00094372TOPLAM GİDERLER27.194,51 % 0,05456722DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ49.836.717,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967696BIST