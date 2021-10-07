***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 08:52
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
795,15 % 0,00072149
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.356,11 % 0,00123048
Fon Yönetim Ücreti
55.592,97 % 0,05044299
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
200,76 % 0,00018216
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
48,19 % 0,00004373
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
12,62 % 0,00001145
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
765,98 % 0,00069502
TOPLAM GİDERLER
58.771,78 % 0,05332732
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
110.209.510,77 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967697
BIST
11:581.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,80
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
11:588,9243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0493
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:5810,3245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0492
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:58503,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,71
|Açılış
|: 503,38
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:58
|PKENT
|3.520,00
|25.546.177
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.211.276
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,64
|2.572.588
|% 8,95
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|PRKAB
|20,84
|37.059.342
|% 6,44
|
|SEYKM
|14,58
|2.017.376
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.638.483
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.837.960
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|KTSKR
|33,90
|127.959.682
|% -5,73
|
|ODAS
|1,46
|96.630.514
|% 0,69
|
|GESAN
|24,60
|88.171.634
|% -4,58
|
|MAREN
|9,02
|82.103.552
|% -0,99
|
|OZBAL
|17,00
|80.898.721
|% 2,35
|
|ODAS
|1,46
|96.630.514
|% 0,69
|
|MAREN
|9,02
|82.103.552
|% -0,99
|
|KUYAS
|2,71
|22.301.629
|% 3,44
|
|UNLU
|6,17
|43.528.373
|% 1,48
|
|PEKGY
|0,95
|6.447.558
|% 1,06
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9215
|8,9243
|% 0,56
|
|Euro
|10,3115
|10,3245
|% 0,48
|
|Sterlin
|12,1052
|12,1660
|% 0,55
|
|Frank
|9,5593
|9,6169
|% 0,51
|
|Riyal
|2,3728
|2,3847
|% 0,62
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,21
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,19
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|1,19
|