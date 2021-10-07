***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti795,15 % 0,00072149Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.356,11 % 0,00123048Fon Yönetim Ücreti55.592,97 % 0,05044299Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu200,76 % 0,00018216Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu48,19 % 0,00004373Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar12,62 % 0,00001145Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler765,98 % 0,00069502TOPLAM GİDERLER58.771,78 % 0,05332732DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ110.209.510,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967697BIST