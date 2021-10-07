***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.900,62 % 0,01541671Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri409,25 % 0,00091431Bağımsız Denetim Ücreti6.420,6 % 0,01434429Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.961,65 % 0,04236232Fon Yönetim Ücreti695.668,85 % 1,55419724Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu146,26 % 0,00032676Gecelik Ters Repo Komisyonu80,31 % 0,00017942Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu689,12 % 0,00153957Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.406,4 % 0,00314205Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.632,11 % 0,02151914TOPLAM GİDERLER740.315,17 % 1,65394181DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ44.760.653,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967698BIST