***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.277,26 % 0,07097Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.848,67 % 0,07866Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.548,79 % 0,16877Fon Yönetim Ücreti19.623,64 % 0,26392Hisse Senedi Komisyonu211,5 % 0,00284Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar356,3 % 0,00479Türev Araçlar Komisyonu5.612,18 % 0,07548Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.769,61 % 0,0507TOPLAM GİDERLER53.247,95DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.435.399,34http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967699BIST