***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 08:57
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.260,28 % 0,09810774
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
162,76 % 0,00303558
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,11788528
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.223,41 % 0,09742009
Fon Yönetim Ücreti
80.213,8 % 1,49604098
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
71,3 % 0,00132979
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.806,75 % 0,0336971
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.075,37 % 0,02005637
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.161,66 % 0,0403164
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.183,36 % 0,07802246
TOPLAM GİDERLER
106.479,39 % 1,98591179
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.361.738,14 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967700
BIST
10:581.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,57
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.395
10:588,9730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0980
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,9730
En Düşük
8,8520
10:5810,3613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0860
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3702
En Düşük
10,2298
10:58505,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,67
|Açılış
|: 505,34
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
505,67
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler10:58
|MERIT
|19,16
|1.116.721
|% 9,99
|
|PKENT
|3.518,90
|24.737.809
|% 9,97
|
|DOBUR
|31,78
|2.302.348
|% 9,44
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|ASUZU
|18,07
|11.845.025
|% 6,67
|
|SEYKM
|14,58
|1.719.113
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|918.920
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.317.420
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,17
|352.676.124
|% -0,96
|
|SASA
|27,68
|341.214.549
|% 3,59
|
|GARAN
|9,38
|277.517.423
|% -0,11
|
|THYAO
|14,20
|265.472.336
|% 0,57
|
|EREGL
|16,93
|182.237.854
|% -0,18
|
|YKBNK
|2,39
|158.986.487
|% 0,00
|
|PETKM
|6,17
|352.676.124
|% -0,96
|
|GARAN
|9,38
|277.517.423
|% -0,11
|
|ODAS
|1,47
|32.223.300
|% 1,38
|
|SKBNK
|1,00
|21.582.815
|% 0,00
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9695
|8,9730
|% 1,10
|
|Euro
|10,3572
|10,3613
|% 0,84
|
|Sterlin
|12,1294
|12,1903
|% 0,75
|
|Frank
|9,5881
|9,6459
|% 0,82
|
|Riyal
|2,3800
|2,3919
|% 0,92
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,16
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,71
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|1,13
|
Seans Raporu
10:58
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11:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, PETKM, TCELL
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11:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, PGSUS, DOHOL
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11:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 04 artarak (% 0.08 ) 1, 227
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11:12
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, IDEAS, SEYKM, KERVN, NUGYO
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11:12
ROYAL, DOBUR, PENGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında