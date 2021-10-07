***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.260,28 % 0,09810774Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri162,76 % 0,00303558Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,11788528Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.223,41 % 0,09742009Fon Yönetim Ücreti80.213,8 % 1,49604098Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu71,3 % 0,00132979Gecelik Ters Repo Komisyonu1.806,75 % 0,0336971Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.075,37 % 0,02005637Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.161,66 % 0,0403164Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.183,36 % 0,07802246TOPLAM GİDERLER106.479,39 % 1,98591179DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.361.738,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967700BIST