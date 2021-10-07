***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.260,28 % 0,00195261Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00004476Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00234624Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri296.056,86 % 0,10989605Fon Yönetim Ücreti4.030.291,66 % 1,49604084Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu742,89 % 0,00027576Gecelik Ters Repo Komisyonu453.042,42 % 0,16816896Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.858,81 % 0,00068999Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.032,97 % 0,00075464Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler60.753,39 % 0,02255161TOPLAM GİDERLER4.856.480,55 % 1,80272145DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ269.397.168,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967701BIST