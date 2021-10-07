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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2021 08:57



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklama

fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.619,58 % 0,00362331
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00016677
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,00874256
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
54.602,12 % 0,07552368
Fon Yönetim Ücreti
1.081.590,92 % 1,49601758
Hisse Senedi Komisyonu
81.436,85 % 0,11264052
Tahvil Bono Komisyonu
217,42 % 0,00030073
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
15.198,1 % 0,02102146
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.113,66 % 0,00845619
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
132.338,92 % 0,18304642
TOPLAM GİDERLER
1.380.558,84 % 1,90953923
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
72.298.008,73 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967702


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 3.520,00 25.563.777 % 10,00  
MERIT 19,16 1.211.506 % 9,99  
DOBUR 31,60 2.625.675 % 8,82  
ETILR 5,64 416.869 % 7,43  
PRKAB 20,86 38.004.571 % 6,54  
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12:04 Alış Satış %  
Dolar 8,9195 8,9227 % 0,54  
Euro 10,3110 10,3141 % 0,38  
Sterlin 12,1156 12,1763 % 0,63  
Frank 9,5691 9,6268 % 0,62  
Riyal 2,3752 2,3871 % 0,72  
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12:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.756 1.756 0,34  
Altın Gr. 505 505 4,06  
Cumhuriyet 3.309 3.345 -36,00  
Tam 3.318 3.402 4,62  
Yarım 1.604 1.646 2,24  
Çeyrek 804 823 1,11  
Gümüş.Ons 22,47 22,50 -0,12  
Gümüş Gr. 6,46 6,46 0,01  
B. Petrol 83,19 83,19 1,24  
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