***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.619,58 % 0,00362331Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00016677Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00874256Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri54.602,12 % 0,07552368Fon Yönetim Ücreti1.081.590,92 % 1,49601758Hisse Senedi Komisyonu81.436,85 % 0,11264052Tahvil Bono Komisyonu217,42 % 0,00030073Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu15.198,1 % 0,02102146Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar6.113,66 % 0,00845619Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler132.338,92 % 0,18304642TOPLAM GİDERLER1.380.558,84 % 1,90953923DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ72.298.008,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967702BIST