***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.260,28 % 0,00162444Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00003723Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00195191Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri228.239,77 % 0,07048323Fon Yönetim Ücreti7.028.060,8 % 2,1703512Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu44.656,64 % 0,01379052Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu127.721,93 % 0,0394421Vergiler ve Diğer Harcamalar26.256,07 % 0,0081082Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler65.505,65 % 0,02022895TOPLAM GİDERLER7.532.142,41 % 2,32601777DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ323.821.361,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967703BIST