***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.260,28 % 0,00227883Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00005223Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00273821Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri477.013,54 % 0,20664883Fon Yönetim Ücreti3.881.873,52 % 1,68168105Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.860,95 % 0,00513833Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu65.420,43 % 0,02834103Vergiler ve Diğer Harcamalar11.277,28 % 0,00488547Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler65.703,77 % 0,02846378TOPLAM GİDERLER4.524.851,04 % 1,96022776DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ230.832.923,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967704BIST