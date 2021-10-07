***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.260,28 % 0,00073814Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00001692Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00088695Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri224.378,23 % 0,03148564Fon Yönetim Ücreti10.875.340,83 % 1,52607083Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu43,59 % 0,00000612Gecelik Ters Repo Komisyonu3.377,2 % 0,0004739Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.462,4 % 0,00020521Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler204.480,64 % 0,02869353TOPLAM GİDERLER11.320.784,44 % 1,58857724DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ712.636.703,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967705BIST