***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.260,28 % 0,00133685Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00003064Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00160635Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri655.689,31 % 0,16663763Fon Yönetim Ücreti8.539.923,45 % 2,17034593Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu284,45 % 0,00007229Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu29.685,93 % 0,00754442Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu609.637,16 % 0,15493389Vergiler ve Diğer Harcamalar88.847,67 % 0,02257985Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler186.567,61 % 0,04741451TOPLAM GİDERLER10.122.337,13 % 2,57250235DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ393.482.133,38 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967706BIST