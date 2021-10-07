***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.260,28 % 0,00029109Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000667Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00034978Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.970.752,41 % 0,10905778Fon Yönetim Ücreti39.219.806,69 % 2,17035124Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu55.542,52 % 0,00307362Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.389.259,3 % 0,07687903Vergiler ve Diğer Harcamalar53.704,28 % 0,0029719Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler349.011,96 % 0,01931367TOPLAM GİDERLER43.049.778,71 % 2,38229477DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.807.071.871,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967707BIST