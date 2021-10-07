***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.260,28 % 0,00423787Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00009714Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00509218Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri253.095,93 % 0,20390325Fon Yönetim Ücreti2.087.395,03 % 1,68168103Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.133,78 % 0,00333032Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu163.400,3 % 0,1316412Vergiler ve Diğer Harcamalar10.843,92 % 0,00873625Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler47.358,5 % 0,03815372TOPLAM GİDERLER2.577.929,01 % 2,07687296DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ124.125.502,91 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967708BIST