***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.525,23 % 0,00644036Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00014054Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00736758Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri197.082,82 % 0,22972521Fon Yönetim Ücreti962.597,73 % 1,12203065Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu57,13 % 0,00006659Gecelik Ters Repo Komisyonu11.145,28 % 0,01299125Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu391,08 % 0,00045585Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu10.782,63 % 0,01256853Vergiler ve Diğer Harcamalar29.813,5 % 0,03475144Türev Araçlar Komisyonu63.091,11 % 0,07354075Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler60.190,17 % 0,07015933TOPLAM GİDERLER1.347.117,95 % 1,5702381DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ85.790.680,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967709BIST