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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2021 08:57



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.525,23 % 0,00644036
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00014054
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,00736758
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
197.082,82 % 0,22972521
Fon Yönetim Ücreti
962.597,73 % 1,12203065
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
57,13 % 0,00006659
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11.145,28 % 0,01299125
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
391,08 % 0,00045585
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
10.782,63 % 0,01256853
Vergiler ve Diğer Harcamalar
29.813,5 % 0,03475144
Türev Araçlar Komisyonu
63.091,11 % 0,07354075
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
60.190,17 % 0,07015933
TOPLAM GİDERLER
1.347.117,95 % 1,5702381
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
85.790.680,5 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967709


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MERIT 19,16 1.116.721 % 9,99  
PKENT 3.510,00 24.793.366 % 9,69  
DOBUR 31,72 2.386.451 % 9,23  
ETILR 5,64 416.869 % 7,43  
PENGD 3,37 13.261.728 % 6,65  
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Frank 9,5957 9,6535 % 0,89  
Riyal 2,3825 2,3944 % 1,03  
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Altın Ons 1.756 1.756 -0,24  
Altın Gr. 504 504 3,81  
Cumhuriyet 3.309 3.345 -36,00  
Tam 3.318 3.402 4,62  
Yarım 1.604 1.646 2,24  
Çeyrek 804 823 1,11  
Gümüş.Ons 22,48 22,51 -0,11  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,02  
B. Petrol 83,08 83,08 1,13  
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