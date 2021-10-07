***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.260,24 % 0,00491479Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00011265Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00590561Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri56.269,62 % 0,05257432Fon Yönetim Ücreti192.260,09 % 0,17963413Hisse Senedi Komisyonu14.587,95 % 0,01362994Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu86,27 % 0,0000806Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu716,56 % 0,0006695Vergiler ve Diğer Harcamalar5.308,24 % 0,00495964Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.642,18 % 0,02022091TOPLAM GİDERLER302.572,42 % 0,28270211DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ107.028.710,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967710BIST