***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.361,25 % 0,00545881Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0004835Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,02534693Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.656,16 % 0,05877333Fon Yönetim Ücreti391.444,93 % 1,56975112Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.876,99 % 0,01153715Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00447973Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.295,55 % 0,04930694TOPLAM GİDERLER430.193,25 % 1,72513752DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.936.751,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967712BIST