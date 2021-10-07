***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.861,09 % 0,00138334Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00003431Bağımsız Denetim Ücreti5.454,53 % 0,00155222Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri169.096,82 % 0,04812072Fon Yönetim Ücreti2.301.003,49 % 0,6548079Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.133,38 % 0,00089168Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler42.504,46 % 0,0120957TOPLAM GİDERLER2.526.174,34 % 0,71888588DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ351.401.302,02 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967713BIST