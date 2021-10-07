***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.260,33 % 0,00050619Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0000116Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00060823Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri506.186,48 % 0,0487093Fon Yönetim Ücreti6.996.077,45 % 0,67321838Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.929,15 % 0,00028187Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler173.549 % 0,01670027TOPLAM GİDERLER7.690.443,68 % 0,74003584DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.039.198.816,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967714BIST