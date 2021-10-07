***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.494,15 % 0,00059249Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri195,16 % 0,00002105Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00068163Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri461.010,99 % 0,04971562Fon Yönetim Ücreti7.594.892,22 % 0,81903645Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.574,3 % 0,00027761Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler157.360,47 % 0,01696982TOPLAM GİDERLER8.227.847,99 % 0,88729468DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ927.295.993,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967715BIST