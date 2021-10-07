***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 08:57
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.494,15 % 0,00059249
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
195,16 % 0,00002105
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,00068163
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
461.010,99 % 0,04971562
Fon Yönetim Ücreti
7.594.892,22 % 0,81903645
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.574,3 % 0,00027761
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
157.360,47 % 0,01696982
TOPLAM GİDERLER
8.227.847,99 % 0,88729468
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
927.295.993,79 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967715
BIST
11:221.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,04
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
11:228,9484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0734
|Açılış
|: 8,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:2210,3372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0619
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:22505,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,33
|Açılış
|: 505,99
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:22
|MERIT
|19,16
|1.135.766
|% 9,99
|
|PKENT
|3.518,90
|25.014.702
|% 9,97
|
|DOBUR
|31,72
|2.447.753
|% 9,23
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|AVGYO
|2,02
|11.791.852
|% 6,88
|
|SEYKM
|14,58
|1.944.622
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.406.671
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.665.165
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|SASA
|27,50
|389.633.148
|% 2,92
|
|PETKM
|6,15
|376.154.081
|% -1,28
|
|GARAN
|9,36
|315.783.749
|% -0,32
|
|THYAO
|14,19
|310.822.461
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,38
|222.945.660
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,38
|222.945.660
|% -0,42
|
|PETKM
|6,15
|376.154.081
|% -1,28
|
|ODAS
|1,46
|73.338.213
|% 0,69
|
|GARAN
|9,36
|315.783.749
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,77
|47.842.218
|% -0,56
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9457
|8,9484
|% 0,83
|
|Euro
|10,3318
|10,3372
|% 0,60
|
|Sterlin
|12,1450
|12,2060
|% 0,88
|
|Frank
|9,5948
|9,6526
|% 0,89
|
|Riyal
|2,3832
|2,3951
|% 1,06
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,19
|
|Altın Gr.
|506
|506
|5,48
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|83,16
|83,16
|1,21
|