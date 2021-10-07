***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.261,68 % 0,00120085Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00002752Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00144254Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri230.396,88 % 0,05258231Fon Yönetim Ücreti3.588.567,49 % 0,81900047Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.746,95 % 0,00062692Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler78.036,74 % 0,01780993TOPLAM GİDERLER3.911.451,01 % 0,89269053DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ438.164.279,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967716BIST