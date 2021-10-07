***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.260,28 % 0,00934336Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00021416Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,01122689Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.582,54 % 0,04366374Fon Yönetim Ücreti842.266,36 % 1,49604136Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.082,1 % 0,00725066Gecelik Ters Repo Komisyonu1.231,67 % 0,0021877Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu19.641,99 % 0,03488829Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar7.134,33 % 0,01267206Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.944,66 % 0,03542589TOPLAM GİDERLER930.585,2 % 1,65291411DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.299.670,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967717BIST